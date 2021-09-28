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Хранителя дворца Петра I в Петербурге оставили без машины

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Полиция Невского района Петербурга возбудила уголовное дело по факту кражи автомобиля у музейного работника.

Как стало известно «Фонтанке» 28 сентября, в понедельник утром в дежурную часть обратилась 40-летняя петербурженка. Она является хранителем одного из дворцов Петра I, расположенного на территории крупного музейного комплекса. По её словам, ночью от дома на Русановской улице пропал её автомобиль — двухлетний «Митсубиши Аутлендер». Ущерб женщина оценила в 1,55 миллиона рублей. Машина застрахована по каско.

Полицейские осмотрели место происшествия. Ведётся расследование.

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