Хранителя дворца Петра I в Петербурге оставили без машины

Полиция Невского района Петербурга возбудила уголовное дело по факту кражи автомобиля у музейного работника.
Как стало известно «Фонтанке» 28 сентября, в понедельник утром в дежурную часть обратилась 40-летняя петербурженка. Она является хранителем одного из дворцов Петра I, расположенного на территории крупного музейного комплекса. По её словам, ночью от дома на Русановской улице пропал её автомобиль — двухлетний «Митсубиши Аутлендер». Ущерб женщина оценила в 1,55 миллиона рублей. Машина застрахована по каско.
Полицейские осмотрели место происшествия. Ведётся расследование.