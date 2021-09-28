Участок федеральной автодороги Пермь — Екатеринбург утром 28 сентября перекрыли из-за ДТП.
Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, около 04:15 на 50-м километре трассы, в районе посёлка Кукуштана, на проезжую часть рухнул надземный пешеходный переход. По предварительной информации, водитель грузовика MAN не опустил кузов и задел конструкцию. Конструкция накрыла MAN и ехавшую ему навстречу «Газель». Оба водителя скончались на месте.
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Участок федеральной трассы перекрыт в обоих направлениях, возможен объезд через соседние населённые пункты. ГИБДД устанавливает все обстоятельства происшествия.