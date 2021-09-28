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Под Пермью грузовик обрушил надземный переход, и тот раздавил две машины

Два человека погибли в результате ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

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Участок федеральной автодороги Пермь — Екатеринбург утром 28 сентября перекрыли из-за ДТП.

Фото: 59.mchs.gov.ru
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Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, около 04:15 на 50-м километре трассы, в районе посёлка Кукуштана, на проезжую часть рухнул надземный пешеходный переход. По предварительной информации, водитель грузовика MAN не опустил кузов и задел конструкцию. Конструкция накрыла MAN и ехавшую ему навстречу «Газель». Оба водителя скончались на месте.

59.mchs.gov.ru

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
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Участок федеральной трассы перекрыт в обоих направлениях, возможен объезд через соседние населённые пункты. ГИБДД устанавливает все обстоятельства происшествия.

Фото: 59.mchs.gov.ru
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

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Комментарии (4)

262224921
Колхозники надземник делали. Прочностные характеристики никакие. Как обычно наверное украли половину металла и бетона при возведении.
Переход, построенный при СССР никогда бы не обвалился
hal9000
Что за мания пошла опускать кузов на ходу...ну и сколько они от этой спешки выиграют 100 рублей?
А13579
Водитель грузовика, едущего с поднятым кузовом - аналог "чайника", едущего на ручнике.
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