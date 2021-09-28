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Золотая осень наступила, бегом в парк. В Петербурге тихо и сухо

В Петербурге ожидается 11–13 градусов, без осадков, штиль

Идеальное время для прогулок по садам и скверам. Погода в Северной столице не холодная, хоть и не очень тёплая. «Жаворонки» могут полюбоваться туманом, а если повезёт, выглянет солнце и добавит красок.

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Фото: Дорожный комитет Ленинградской области
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 сентября существенных осадков не ожидается, ночью и утром местами туман, ветер слабый. Заморозков ночью не было, плюс 5–7, днём воздух прогреется до 11–13 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

От обычной для 28 сентября погоды сегодняшний день в Петербурге отличается низкой скоростью ветра, отмечает «Яндекс». Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день облачно с прояснениями — так было 27 раз. 26 раз было пасмурно. Так же, вероятно, будет и сегодня. Самое холодное 28 сентября выдалось в 1976 году, минус 4 в дневные часы, а самое тёплое — в 2006 году, плюс 20. Температура сегодня в пределах типичных показателей — от 5 градусов ночью до 13 днём.

В последние два дня сентября сохранится примерно такая же погода, как сегодня.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Дорожный комитет Ленинградской области
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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