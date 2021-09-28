В Ленинградской области военнослужащие подразделений разведки и специального назначения отработали приемы поиска и уничтожения незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.



Во время тренировок росгвардейцы маршем добирались до дальних районов, занимались поиском и разведкой, а также совершенствовали способы маскировки и наблюдения. Им удалось отработать засады, налеты и их отражение.