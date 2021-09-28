В Ленинградской области военнослужащие подразделений разведки и специального назначения отработали приемы поиска и уничтожения незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.
Во время тренировок росгвардейцы маршем добирались до дальних районов, занимались поиском и разведкой, а также совершенствовали способы маскировки и наблюдения. Им удалось отработать засады, налеты и их отражение.
Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии
Кроме того, военнослужащие переходили водоем вброд и учились перемещаться в зарослях травы по-пластунски.
Росгвардейцы также улучшали свои навыки в тактико-специальной, инженерной и медицинской подготовке. По окончании учений они смогли попрактиковаться в стрельбе из различных видов оружия.