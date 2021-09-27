На Невском проспекте в Петербурге Mercedes наехал на пешехода. Информация об этом 27 сентября появилась в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте».
На опубликованных в сообществе кадрах видно, что к месту происшествия прибыли скорая помощь и машина МЧС.
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По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, под колеса автомобиля попала 24-летняя женщина, которая пыталась перейти Невский проспект в неположенном месте. Ее доставили в Мариинскую больницу, состояние ее здоровья оценивают как среднетяжелое.