На Невском проспекте в Петербурге Mercedes наехал на пешехода. Информация об этом 27 сентября появилась в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте».



На опубликованных в сообществе кадрах видно, что к месту происшествия прибыли скорая помощь и машина МЧС.