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В Петербурге Mercedes сбил перебегавшую через Невский проспект женщину

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На Невском проспекте в Петербурге Mercedes наехал на пешехода. Информация об этом 27 сентября появилась в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных в сообществе кадрах видно, что к месту происшествия прибыли скорая помощь и машина МЧС.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, под колеса автомобиля попала 24-летняя женщина, которая пыталась перейти Невский проспект в неположенном месте. Ее доставили в Мариинскую больницу, состояние ее здоровья оценивают как среднетяжелое.

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Комментарии (4)

hal9000
вот эти фотографии..я незнаю что они дают..фотографии троликов и проспекта?!..что это такое..качество подготовки спецкорров нулевое...нужно подойти поближе распросить..как все было..сфоткать непосредственно происходящее..раньше спецкоры под бомбами носились..предоставляли горячие новости прямо из под авиаударов..а сейчас..я тоже сейчас скужу например сосед из дома напротив пернул и от ударной волны упала люстра с потолка..и сфоткаю окна его квартиры..ну и что??народу же непосредственно хочется посмотреть на этого соседа..как упала люстра..реакцию его жены надо выслушать..что дети думают..
мухомор
в каком там неположенном месте можно было переходить, что пострадавшую грузили прямо с зебры?
Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти как всегда вбрасывает полнейшую чушь.
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