Без Дзюбы. Карпин убрал трех игроков «Зенита» из сборной России на матчи квалификации ЧМ-2022

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объявил окончательный состав команды на октябрьские матчи квалификации чемпионата мира-2022.
Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив» Москва), Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Андрей Лунев («Байер 04» Леверкузен), Матвей Сафонов («Краснодар»).
Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин» Казань), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Аталанта» Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Денис Макаров («Динамо» Москва).
Нападающие: Федор Смолов («Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Гамид Агаларов («Уфа»).
Из предварительного состава вылетели: Станислав Крицюк, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Антон Зиньковский («Крылья Советов»), Константин Тюкавин («Динамо»), Артём Дзюба («Зенит»).
В октябре российская национальная команда проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне будут принимать соперников из Словакии, а 11 октября сыграют в гостях со Словенией.