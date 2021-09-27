СКА проиграл на выезде «Витязю» впервые с 2009 года

Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против подмосковного «Витязя». Встреча проходила в Подольске 27 сентября.
СКА уступил со счётом 5:6 после серии буллитов.
Голы за СКА забили Йонас Кемппайнен (14 минута — в большинстве), Антон Бурдасов (41), Линден Вей (46 — в большинстве), Владислав Цицюра (50), Кирилл Марченко (60). У «Витязя» отличились Нико Оямяки (6, 31 — в большинстве), Михаил Смолин (26), Дэниэль Одетт (33). Победный буллит забил Микс Индрашис из «Витязя».
Таким образом, подольский клуб обыграл СКА на домашнем льду впервые с 2009 года. В текущем сезоне это поражение для петербуржцев стало четвертым в 11 матчах.