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Горевшая картина отправила петербурженку в больницу

Квартирный пожар произошел вечером 27 сентября в центре Петербурга. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

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Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 21:37, однако помощь пожарных в итоге не потребовалась. В трехкомнатной квартире «происходило горение картины», — уточнили в МЧС. Ликвидировать опасность удалось до приезда спасателей. При этом пострадала хозяйка квартиры, ее пришлось госпитализировать.

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Комментарии (1)

07A
Рукописи не горят, а картины?
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