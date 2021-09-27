Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 21:37, однако помощь пожарных в итоге не потребовалась. В трехкомнатной квартире «происходило горение картины», — уточнили в МЧС. Ликвидировать опасность удалось до приезда спасателей. При этом пострадала хозяйка квартиры, ее пришлось госпитализировать.
Горевшая картина отправила петербурженку в больницу
Квартирный пожар произошел вечером 27 сентября в центре Петербурга. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 21:37, однако помощь пожарных в итоге не потребовалась. В трехкомнатной квартире «происходило горение картины», — уточнили в МЧС. Ликвидировать опасность удалось до приезда спасателей. При этом пострадала хозяйка квартиры, ее пришлось госпитализировать.