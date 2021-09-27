Американская компания заплатит почти полтора миллиона долларов за сотрудничество с «Газпромом»

Американская компания Cameron International, «дочка» Schlumberger, заплатит 1,4 млн долларов для того, чтобы урегулировать претензии властей США. Об этом 27 сентября сообщается на сайте американского Минфина.



Власти США считают, что Cameron нарушила санкции, заключив контракт с российским газовым монополистом. Компания поставляет оборудование для нефтегазовой отрасли, в 2015–2016 годах она подписала договоры о сотрудничестве с «Газпром нефть шельф».



Напомним, Евросоюз и США ввели эмбарго на поставки в Россию оборудования для арктических, глубоководных и сланцевых нефтяных проектов в 2014 году из-за ситуации на Украине. Кроме того, американским компаниям запрещено поставлять любые товары, технологии и услуги для подобных проектов «Газпрому», «Роснефти», ЛУКОЙЛу, «Сургутнефтегазу», «Газпром нефти» и НОВАТЭКу.