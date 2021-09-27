Роспотребнадзор не согласовал День города в Красном Селе из-за коронавируса

Мероприятие изначально должно было состояться 12 сентября, когда отмечалось 307-летие со дня основания города, но организаторы получили отказ в согласовании от Роспотребнадзора из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Праздник перенесли на 3 октября, однако от ведомства вновь пришел отказ.
«Решение о возможности проведения массовых мероприятий принимается при достижении определенных в постановлении № 18 показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию на территории субъекта. На основании показателей, рассчитанных в соответствии с постановлением № 18, проведение на территории Санкт-Петербурга в настоящее время вышеуказанного мероприятия с участием 1000 человек недопустимо», — цитируют в местной администрации письмо ведомства.
На новость об этом отреагировали и жители Красного Села, которые активно возмущаются в социальных сетях. «Везде был день города, поселка и так далее! Только в Красном Селе такие ограничения? Позор! Мне так понравилось в прошлом году. Ждала в этом, но спасибо», — пишет Елизавета.
Многие негодуют, почему в соседней Гатчине 11 сентября успешно прошло празднование дня города, а Красное Село осталось без праздника. «Надо было туда ехать», — возмущается один из комментаторов. Однако Гатчина — это Ленобласть, где эпидемическая ситуация другая, но и в самом Петербурге проходят праздничные события.
«Понимаю возмущение жителей, и я с ними солидарен, — сказал глава местной администрации Игорь Иванов, — мы провели конкурс, мы заключили контракт, у нас наняты артисты. Организация, осуществляющая проведение, уже понесла расходы. День туризма проводится, различные другие мероприятия тоже, а нам отказ».
По словам Иванова, администрация должна была согласовывать мероприятие с городским комитетом по культуре, который не может разрешить массовое мероприятие без одобрения Роспотребнадзором. «У нас предполагалось свыше 1000 человек. Мы все детально описали: отдельные несколько входов, разметка на площадке в полтора метра нанесена. Осуществлялась бы проверка температурного режима, выдача масок», — добавил он.
«Фонтанка» запросила комментарий по ситуации в управлении Роспотребнадзора. На момент публикации он предоставлен не был.
На организацию и проведение мероприятия было выделено 3,7 млн рублей. К слову, в прошлом году праздник обошелся чуть дешевле — в 3,2 млн рублей. Согласно сайту госзакупок, конкурс выиграло ООО «Корпорация праздник».