Роспотребнадзор не согласовал День города в Красном Селе из-за коронавируса

«Решение о возможности проведения массовых мероприятий принимается при достижении определенных в постановлении № 18 показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию на территории субъекта. На основании показателей, рассчитанных в соответствии с постановлением № 18, проведение на территории Санкт-Петербурга в настоящее время вышеуказанного мероприятия с участием 1000 человек недопустимо», — цитируют в местной администрации письмо ведомства.

Мероприятие изначально должно было состояться 12 сентября, когда отмечалось 307-летие со дня основания города, но организаторы получили отказ в согласовании от Роспотребнадзора из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Праздник перенесли на 3 октября, однако от ведомства вновь пришел отказ.

На новость об этом отреагировали и жители Красного Села, которые активно возмущаются в социальных сетях. «Везде был день города, поселка и так далее! Только в Красном Селе такие ограничения? Позор! Мне так понравилось в прошлом году. Ждала в этом, но спасибо», — пишет Елизавета.



Многие негодуют, почему в соседней Гатчине 11 сентября успешно прошло празднование дня города, а Красное Село осталось без праздника. «Надо было туда ехать», — возмущается один из комментаторов. Однако Гатчина — это Ленобласть, где эпидемическая ситуация другая, но и в самом Петербурге проходят праздничные события.



«Понимаю возмущение жителей, и я с ними солидарен, — сказал глава местной администрации Игорь Иванов, — мы провели конкурс, мы заключили контракт, у нас наняты артисты. Организация, осуществляющая проведение, уже понесла расходы. День туризма проводится, различные другие мероприятия тоже, а нам отказ».



По словам Иванова, администрация должна была согласовывать мероприятие с городским комитетом по культуре, который не может разрешить массовое мероприятие без одобрения Роспотребнадзором. «У нас предполагалось свыше 1000 человек. Мы все детально описали: отдельные несколько входов, разметка на площадке в полтора метра нанесена. Осуществлялась бы проверка температурного режима, выдача масок», — добавил он.

