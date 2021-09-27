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ДТП на петербургской кольцевой собрало пробку в восемь километров

Авария на 54-м километре внешнего кольца КАД Петербурга серьезно осложнила движение вечером 27 сентября на границе Петербурге и Ленобласти. По предварительной информации, столкнулись легковой автомобиль и «Газель».

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Как пишет 47news со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад», сообщение о ДТП поступило около пяти часов дня. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» уточняют, что на дороге валялись запчасти от автомобилей.

По предварительным данным, пострадавших в аварии нет. Затор на кольцевой, согласно сведениям сервиса «Яндекс.Пробки», в сторону Петербурга составляет 4 километра, в направлении Ленобласти — восемь. При этом в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заверили, что к шести часам вечера машины с дороги убрали.

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