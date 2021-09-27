Впервые в истории отечественной космонавтики каждый желающий сможет отправить своё имя в космос. Российская частная компания «Геоскан», которая производит наноспутники для изучения космоса и Земли, в годовщину начала космической эры, 4 октября 2021 года, откроет сбор имён всех желающих отправить память о себе на орбиту. Нанесённые на специальные носители имена будут доставлены на околоземную орбиту на малых космических аппаратах типа CubeSat, разработанных российскими инженерами, рассказал «Фонтанке» 27 сентября популяризатор космонавтики, руководитель проекта Александр Хохлов.



«Ранее подобные акции проводились аэрокосмической администрацией NASA во время миссий к Марсу, Солнцу и Плутону. Например, на марсоходе «Персеверанс», который сейчас работает на Красной планете, содержатся имена 10 932 295 человек со всего мира. Мы надеемся, что наша акция также привлечёт внимание большого количества людей, которые желают прикоснуться к космосу. «Геоскан» — первая российская компания, которая предоставляет всем желающим возможность отправить своё имя на орбиту Земли», — отметил Хохлов.

Вписать своё имя можно будет до 15 ноября на сайте компании. Все участники получат подтверждающий сертификат. Запуск наноспутников состоится весной 2022 года, когда на околоземную орбиту высотой около 550 км будут выведены четыре аппарата формата CubeSat. В космос с космодрома «Восточный» их доставит ракета-носитель «Союз-2» и разгонный блок «Фрегат».



Фото: «Геоскан» Поделиться Поделиться







Основной полезной нагрузкой наноспутников выступят приборы российских НИИ для мониторинга космической погоды и ультрафиолетовых свечений атмосферы Земли, а также для проведения других научных экспериментов. Вместе с тем на одном аппарате типа CubeSat 1U и одном CubeSat 3U будут размещены специальные носители, содержащие имена участников акции «Отправь своё имя в космос».



Ранее «Фонтанка» спрашивала в ведомстве Дмитрия Рогозина о том, почему в России не используют методы привлечения внимания к космонавтике, которые давно практикуются в других странах.

«Классная идея. Спасибо, что подсказали. Я обязательно в понедельник с ребятами её обсужу», — отвечал в декабре 2018 года руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко в большом интервью «Фонтанке».

О решении «Роскосмоса» по этому вопросу не сообщалось.

