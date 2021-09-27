Поисковик «Яндекса» предустановят на все гаджеты в России

Правительство утвердило использование поисковика «Яндекса» по умолчанию на всех гаджетах, которые продаются в России. Соответствующее постановление 27 сентября опубликовано на официальном портале правовой информации.



«Утвердить поисковую систему «Яндекс», оператором которой является общество с ограниченной ответственностью «Яндекс»… используемой без дополнительных настроек (по умолчанию)», — говорится в документе.



Чиновники вносят поправки в распоряжение правительства от июля 2021 года. Новый документ вступит в силу с 1 января 2022-го.

