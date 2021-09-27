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Поисковик «Яндекса» предустановят на все гаджеты в России

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Правительство утвердило использование поисковика «Яндекса» по умолчанию на всех гаджетах, которые продаются в России. Соответствующее постановление 27 сентября опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Утвердить поисковую систему «Яндекс», оператором которой является общество с ограниченной ответственностью «Яндекс»… используемой без дополнительных настроек (по умолчанию)», — говорится в документе.

Чиновники вносят поправки в распоряжение правительства от июля 2021 года. Новый документ вступит в силу с 1 января 2022-го.

Напомним, в апреле был принят закон, который требует предустанавливать российский софт на все смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры со Smart TV.

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Комментарии (5)

07A
"Яндекс"!!! Потому что наш!
266299461
А ранее было "Дело Google в ФАС", где Яндекс был против поисковика от Гугла по умолчанию, и потребовал дать возможность выбирать при первом запуске браузера, а теперь Яндекс собирается стать поисковиком по умолчанию...
Нам предустановят софт без нашего выбора, а теперь и поисковик от него по умолчанию?
Это было ожидаемо, Яндекс был против монополии, так как это мешало его монополии XD
Алик-1
Пусть устанавливают что хотят. Главное чтобы это можно было снести. Яндекс же это голландская компания. Вот когда их штаб-квартира будет в РФ (а в Нидерландах - представительство) тогда посмотрим.
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