Вор в законе Огонек получил 8 лет за свою биографию

По статье о занятие высшего положения в преступной иерархии суд в Московской области вынес обвинительный приговор Александру Окуневу, больше известному как Огонек. Он писал Колокольцеву и рассказывал, что его раскороновали.
Огонек приговорен к 8 годам и трем месяцам в колонии строгого режима, около двух лет он живет в СИЗО. Суд принял решение на основе, например, татуировок на теле подсудимого. Среди них отметки о количестве ходок, о судимости в юном возрасте, обозначения его авторитета в воровском мире.
Окунев во время судебного следствия утверждал, что давно раскоронован, писал министру внутренних дел, объявлял голодовку и был готов пройти полиграф. Суд счел это линией защиты.
Огоньку 59 лет, родился он в Ленинграде. Его короновали в 1994 году во Владимирском централе. Его связывали с Одинцовской ОПГ. Последний раз его судили в 2018 году за хранение наркотиков, он получил год колонии.