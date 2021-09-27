Вор в законе Огонек получил 8 лет за свою биографию

По статье о занятие высшего положения в преступной иерархии суд в Московской области вынес обвинительный приговор Александру Окуневу, больше известному как Огонек. Он писал Колокольцеву и рассказывал, что его раскороновали.

Огонек приговорен к 8 годам и трем месяцам в колонии строгого режима, около двух лет он живет в СИЗО. Суд принял решение на основе, например, татуировок на теле подсудимого. Среди них отметки о количестве ходок, о судимости в юном возрасте, обозначения его авторитета в воровском мире.