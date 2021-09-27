FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +11
73.01р85.68р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Новых коронавирусных коек хватило Петербургу меньше чем на неделю. Свободных снова меньше 1 000

Число свободных коронавирусных коек в Петербурге продолжает уменьшаться, несмотря на предпринятые меры по расширению фонда — перепрофилирование Николаевской больницы и возвращение больницы Святителя Луки, следует из статистики Смольного.

1
Печать

Как говорится в опубликованной 27 сентября эпидемиологической справке, за минувшие сутки в стационары Петербурга доставили 309 человек, а выписали 116. На развернутых 5 863 койках лежат 4 966 пациентов. Из них 431 в реанимации, а 199 — подключены к ИВЛ. Амбулаторно с ковидом и пневмониями лечатся еще 22 073 петербуржца.

Темпы вакцинации не ставят рекордов. За сутки были привиты первой дозой 1 474 человека. Закончили цикл (включая укол «Спутником Лайт») — 3 661. Всего с начала прививочной кампании в Петербурге были полностью вакцинированы 1,65 млн жителей. В запасе еще 724 тысячи доз.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

А2020
Голикова и Мурашко лично виноваты в неправильном лечении ковида, включив методические рекомендации плацебо Арбидол. Арбидол нужно срочно удалить из рекомендаций, а на Голикову и Мурашко возбудить Уголовное по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний