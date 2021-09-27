Новых коронавирусных коек хватило Петербургу меньше чем на неделю. Свободных снова меньше 1 000

Как говорится в опубликованной 27 сентября эпидемиологической справке, за минувшие сутки в стационары Петербурга доставили 309 человек, а выписали 116. На развернутых 5 863 койках лежат 4 966 пациентов. Из них 431 в реанимации, а 199 — подключены к ИВЛ. Амбулаторно с ковидом и пневмониями лечатся еще 22 073 петербуржца.



Темпы вакцинации не ставят рекордов. За сутки были привиты первой дозой 1 474 человека. Закончили цикл (включая укол «Спутником Лайт») — 3 661. Всего с начала прививочной кампании в Петербурге были полностью вакцинированы 1,65 млн жителей. В запасе еще 724 тысячи доз.

