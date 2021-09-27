Петербурженка взыскала с «Теплосети» компенсацию за свой промытый и пропесоченный KIA

Московский районный суд вынес решение по иску Натальи Ершовой к АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Женщина требовала взыскать с компании ущерб, судебные расходы и компенсацию морального вреда после прошлогоднего потопа на Васильевском острове в разгар гидравлических испытаний. Об этом 27 сентября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Июльский прорыв на 19-й линии попал на видео, «Фонтанка» его публиковала. На кадрах бьющий из-под земли фонтан грязной воды бьёт в припаркованный KIA Sportage, владелицей которого была Ершова. После просушки автомобиль был признан конструктивно погибшим — двигатель умер, салон покрылся слоем песка, а кузов частично повредили летящие камни.

