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Петербурженка взыскала с «Теплосети» компенсацию за свой промытый и пропесоченный KIA

Жительница Петербурга взыскала с «Теплосети» компенсацию за повреждённый во время гидравлических испытаний автомобиль

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Московский районный суд вынес решение по иску Натальи Ершовой к АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Женщина требовала взыскать с компании ущерб, судебные расходы и компенсацию морального вреда после прошлогоднего потопа на Васильевском острове в разгар гидравлических испытаний. Об этом 27 сентября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Июльский прорыв на 19-й линии попал на видео, «Фонтанка» его публиковала. На кадрах бьющий из-под земли фонтан грязной воды бьёт в припаркованный KIA Sportage, владелицей которого была Ершова. После просушки автомобиль был признан конструктивно погибшим — двигатель умер, салон покрылся слоем песка, а кузов частично повредили летящие камни.

Страховая компания АО «СОГАЗ» выплатила женщине сумму страхового возмещения в размере 500 000 рублей, Ершова просила взыскать с ответчика 461 094 рубля, расходы на приобретение полиса ОСАГО — 4372,72 рубля, расходы на эвакуацию автомобиля с места аварии — 3 000 рубля, расходы на оплату услуг эксперта 10 000 рублей и расходы на оплату юридических услуг — 2 500 рублей. Кроме того, истец просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей. Представитель ответчика возражала.

Суд достал калькулятор и посчитал. Стоимость загубленной машины составляла 900 тысяч рублей, Ершова смогла продать его за 245 тысяч рублей. Получилось, что с учетом выплаты АО «СОГАЗ» и реализации годных остатков сумма убытков, подлежащих взысканию, составила 155 000 руб.

Суд взыскал с АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 155 000 рублей, а также расходы на эвакуацию автомобиля в размере 3 000 рублей, расходы на оценку ТС в размере 8 000 рублей.

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