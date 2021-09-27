BMW пятой серии стоимостью почти 2,8 млн рублей увели в сумерках и с помощью родного ключа. Заявивший об угоне владелец признался, что всё было добровольно, безопасно и, казалось, разумно.

Запись с камеры, которая присматривает за двором на проспекте Ветеранов, 122, полицейский главк публикует 27 сентября. На кадрах неизвестный водитель поздним августовским вечером уезжает на BMW 530d, трудностей с тем, чтобы открыть и завести автомобиль, не видно. Позднее машина мелькнула на трассе «Нарва» и растворилась.



31-летний владелец «пятёрки» заявил об угоне с ущербом в 2,8 млн рублей и расслабился в ожидании компенсации от страховой. Оказалось, зря. Петербургская полиция наведалась в Псковскую область, задержала трёх человек, которые могут быть причастны, https://www.fontanka.ru/2021/09/27/70158713/ и вернулась с вопросами к заявителю.

Он родился в Польше, живёт в Москве, зарегистрирован в Сосновом Бору в Псковской области, там же организовал ИП. Под камеру он признался в мистификации: автомобиль никто не крал, целью была страховка.

«Передал ключ и попросил отвести машину. В Псковскую область, в деревню», — говорит он. За месяц после пропажи BMW вспомнить, где именно спрятали машину, предприниматель не может. На видео он подвижен настолько, что не успевает подбирать слова.

Автор: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО