Стартапам устроят «прожарку». Петербуржцам предложили посмеяться над начинающими предпринимателями

Шанс защитить свою идею перед жюри, состоящим из известных предпринимателей, инвесторов и венчурных экспертов, получат восемь проектов. На одной сцене с начинающими предпринимателями выступят два детских стартапа, которые были отобраны в ходе обучения по программе Startup Junior в школах Петербурга, рассказал «Фонтанке» основатель White Night Startup Александр Ружинский.

В этом году для финального соревнования выбран формат «прожарки» (направление в StandUp-комедии, когда комики обшучивают недостатки друг друга или третьего лица. — Прим. ред.). Профессиональные комики, специально подготовленные для издевательств над стартаперами, будут усложнять выступления проектов своими каверзными вопросами и шутками «на грани». Ведущим станет стендап-комик Игорь Меерсон. Приз получит команда, выбранная профессиональным жюри.



«Прожарка» стартапов пройдет в баре Streetfood №1 на Университетской набережной. Для участия необходимо зарегистрироваться.

