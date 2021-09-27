На части территории России зима будет тёплой. Петербург серьёзные аномалии обойдут стороной

Как говорится в пресс-релизе, анализ климатических данных и прогностических разработок научно-исследовательских учреждений Росгидромета, выполненный в Гидрометцентре России, «позволяет с вероятностью 67–69% сделать вывод о том, что в целом за 6 месяцев холодного полугодия на севере Уральского, Сибирского федеральных округов и в Якутии температурный фон ожидается выше средних многолетних значений, на остальной территории России — около нормы».

Синоптики подготовили вероятностный прогноз температурного режима в России на отопительный период (октябрь — март) 2021/2022 года.

Петербург выделится в ноябре. Последний месяц осени может быть более холодным, чем в прошлом году. Зато февральские температуры будут выше нормы.



Оправдываемость прогнозов температурного режима на отопительный период, выпущенных Гидрометцентром России, за последние 20 лет колебалась в пределах 58–81%, уточнили в Минприроды.

