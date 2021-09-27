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Сотрудник колпинской больницы нашел оборудование, которое пропало из больницы в мае

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Полиция Колпинского района получила помощь с «глухим» заявлением о краже, которая то ли была, то ли нет, откуда и не ждала.

Как стало известно «Фонтанке» 27 сентября, накануне около половины десятого к патрулю Тосненского ОМВД обратился мужчина. Он представился сотрудником больницы № 33 Колпино и попросил о помощи.

Полицейских он просил остановить автомобиль «Чери», в котором якобы было оборудование, похищенное в мае этого года из стационара.

Наряд автомобиль остановил и нашел в нем не только 28-летнего водителя, но и аппарат, применяемый в хирургии, стоимостью более полумиллиона рублей.

Информацию об обнаружении передали в полицию Колпинского района. Там с конца мая находится заявление из больницы о том, что во время строительства нового коридора один из работников мог похитить оборудование. Правда, весной сотрудники медучреждения не смогли точно определить, пропало ли что-то из помещений, предназначенных для операционной.

Мужчина, который обратился к патрулю, по предварительной информации, пояснил, что днем 26 сентября к нему обратился знакомый, который сообщил, что строитель, принимавший участие в возведении коридора, продает некий аппарат. Ему назначили встречу, на которую и приехал работник больницы. Увидев его, водитель предпочел скрыться.

Аппарат у него из салона сотрудники полиции изъяли и передали вместе с водителем и заявлением в полицию Колпинского района.

В больнице № 33 Колпино «Фонтанке» отказались комментировать данный инцидент.

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