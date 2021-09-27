Сотрудник колпинской больницы нашел оборудование, которое пропало из больницы в мае

Полиция Колпинского района получила помощь с «глухим» заявлением о краже, которая то ли была, то ли нет, откуда и не ждала.



Как стало известно «Фонтанке» 27 сентября, накануне около половины десятого к патрулю Тосненского ОМВД обратился мужчина. Он представился сотрудником больницы № 33 Колпино и попросил о помощи.



Полицейских он просил остановить автомобиль «Чери», в котором якобы было оборудование, похищенное в мае этого года из стационара.



Наряд автомобиль остановил и нашел в нем не только 28-летнего водителя, но и аппарат, применяемый в хирургии, стоимостью более полумиллиона рублей.

