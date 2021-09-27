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IKEA пообещала оставить россиянам акул

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Популярная икеевская игрушка — синяя акула «Блохэй» — в России останется в продаже, сообщает 27 сентября издание vс.ru.

«Акула Blahaj не будет выводиться из ассортимента, и проблем с поставками в Россию не ожидается», — цитирует издание заявление пресс-службы IKEA. Также акулу обещают сохранить в США.

Накануне служба поддержки компании заявила, что акулу прекратят продавать весной 2022 года. Это вызвало шквал негодования среди покупателей. «Ужасные новости», — реагируют в соцсетях и требуют сохранить игрушку. «Blahaj хорошая акула, она ничего плохого не сделала!» — пытаются уговорить IKEA покупатели. В некоторых британских магазинах IKEA акулу уже нельзя купить из-за проблем с поставками.

В 2015 году игрушку уже убирали из продажи. Тогда пользователи создали петицию с требованием вернуть её в магазины. В 2018 году акула стала в России хитом, соцсети заполнили фотографии с ней в разных жизненных ситуациях с хештегом #акулаизикеи. Её сложно было купить в магазинах, перекупщики завышали цены порой вдвое. До сих пор она остаётся популярным интернет-мемом.

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Комментарии (4)

Daster
Облом тем кто хотел заработать на них и перепродать подороже. Наверное это была акция по продаже залежалого товара
265055770
Купить что ли десяток?
VF812
ну, теперь-то заживем))
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