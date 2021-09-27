IKEA пообещала оставить россиянам акул

Популярная икеевская игрушка — синяя акула «Блохэй» — в России останется в продаже, сообщает 27 сентября издание vс.ru.
«Акула Blahaj не будет выводиться из ассортимента, и проблем с поставками в Россию не ожидается», — цитирует издание заявление пресс-службы IKEA. Также акулу обещают сохранить в США.
Hi Melody! Thanks for reaching out. We appreciate your interest in our BLÅHAJ shark soft toy! IKEA USA doesn't have current plans to discontinue this product (Article no. 903.735.90). You can check this out on our website here: https://t.co/gNiDsGoeOI. We hope this helps!— IKEA USA Help (@IKEAUSAHelp) September 26, 2021
Накануне служба поддержки компании заявила, что акулу прекратят продавать весной 2022 года. Это вызвало шквал негодования среди покупателей. «Ужасные новости», — реагируют в соцсетях и требуют сохранить игрушку. «Blahaj хорошая акула, она ничего плохого не сделала!» — пытаются уговорить IKEA покупатели. В некоторых британских магазинах IKEA акулу уже нельзя купить из-за проблем с поставками.
В 2015 году игрушку уже убирали из продажи. Тогда пользователи создали петицию с требованием вернуть её в магазины. В 2018 году акула стала в России хитом, соцсети заполнили фотографии с ней в разных жизненных ситуациях с хештегом #акулаизикеи. Её сложно было купить в магазинах, перекупщики завышали цены порой вдвое. До сих пор она остаётся популярным интернет-мемом.