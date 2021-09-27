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Иракские модницы не оденутся в янтарь. Посылку с украшениями задержали на Пулковской таможне

Посылку с килограммом янтаря в Ирак задержали на Пулковской таможне

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Сотрудники таможни сильно удивились, когда на рентгене увидели в посылке вместо пуговиц украшения из янтаря.

Как сообщает 27 сентября пресс-служба Пулковской таможни, посылка в Ирак пересылалась из Светлогорска. Спецаппаратура показала, что её задекларированное содержимое — пояс и пуговицы из пластика — совсем не похоже на реальную начинку коробки. В ней сотрудники таможни нашли 135 изделий из янтаря, общим весом около одного килограмма.

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В данный момент пересылаемые предметы изъяты и отправлены экспертам, которые установят их точную стоимость.

По данному факту возбуждено административное дело о недекларировании товаров.

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