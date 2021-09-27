Сотрудники таможни сильно удивились, когда на рентгене увидели в посылке вместо пуговиц украшения из янтаря.
Как сообщает 27 сентября пресс-служба Пулковской таможни, посылка в Ирак пересылалась из Светлогорска. Спецаппаратура показала, что её задекларированное содержимое — пояс и пуговицы из пластика — совсем не похоже на реальную начинку коробки. В ней сотрудники таможни нашли 135 изделий из янтаря, общим весом около одного килограмма.
В данный момент пересылаемые предметы изъяты и отправлены экспертам, которые установят их точную стоимость.
По данному факту возбуждено административное дело о недекларировании товаров.