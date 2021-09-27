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«Газпром нефть» поставит современный битум в аэропорты России

Для строительства и модернизации взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, мест стоянки самолетов, перронов и другой аэродромной инфраструктуры будут использовать высокотехнологичные битумные материалы.

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Фото: ПАО «Газпром нефть»
Фото: ПАО «Газпром нефть»
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«Газпром нефть» поставит в аэропорты полимерно-битумные вяжущие, стыковочные ленты, защитно-восстановительные составы, мастики, пропитки для бетонных поверхностей. В научно-исследовательском центре битумных материалов компании разработают индивидуальные рецептуры с учетом проектных нагрузок конкретных аэропортов и климатических особенностей регионов. Компания предложит и собственную технологию укрепления оснований дорожного покрытия: ее применение повышает надежность и срок эксплуатации аэродромной инфраструктуры.

Соглашение об этом заключили «Газпром нефть» и Федеральное агентство воздушного транспорта. Подписи под документом поставили председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько. Оператором соглашения выступит «Газпромнефть-Битумные материалы».

Александр Дюков сообщил: «Битумная продукция «Газпром нефти» широко применяется при строительстве и реконструкции инфраструктуры многих российских аэропортов, в том числе в Московском авиаузле, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Владивостоке и других городах. В рамках соглашения с Росавиацией мы будем еще активнее сотрудничать с регионами, адаптируя рецептуру битумов под особенности конкретных аэропортов, а также предлагая собственную экспертизу и технологии строительства инфраструктуры».

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Александр Нерадько заявил: «Внедрение новых перспективных технологий при строительстве и реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры — необходимый залог качественного исполнения контрактов подрядчиками. Росавиация готова поддерживать отечественные компании, предлагающие для модернизации и поддержания эксплуатационных характеристик инфраструктурных объектов гражданской авиации современные высокотехнологичные материалы».

Материал публикуется специально для OOO «Газпромнефть-Битумные материалы»

Фото: ПАО «Газпром нефть»
Фото: ПАО «Газпром нефть»

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