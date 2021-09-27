В следующие два дня, 28 и 29 сентября, на территории Ленинградской области ночью и утром местами ожидается туман. Об этом 27 сентября предупреждает региональное ГУ МЧС со ссылкой на прогноз СЗ УГМС.
Во вторник в регионе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Туман возможен местами ночью и утром. Ветер ночью переменных направлений 2–5 м/с, днем восточный, юго-восточный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 2–7 градусов, местами до минус 2, а днём поднимется до 9–14. Атмосферное давление будет слабо расти.
Спокойную погоду Петербургу и области и повышение температурного фона сегодня обеспечил гребень антициклона, надвигающегося с севера, поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, атмосферное давление будет расти и составит 774 мм рт. ст., что существенно выше нормы.