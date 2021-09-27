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Тигр вместо лисичек. Встретив «неконфликтного» рычащего зверя, грибники взлетели на дерево и сняли видео

В Приморье тигр загнал грибников на дерево

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Грибники в Приморье встретили амурского тигра в лесу недалеко от населённого пункта.

Как рассказал РИА Новости 27 сентября глава Лазовского муниципального округа Юрий Мосальский, инцидент произошёл у села Соколовка. Люди не пострадали.

В пояснении к видео в Instagram отмечается, что местные жители отошли от села примерно на километр и встретили тигра. Тот начал рычать. Грибники успели залезть на деревья и просидели там минут 40, пока зверь не ушёл.

«Люди видели тигра в лесу, у нас их часто встречают. Никто не пострадал. Тем более в это время зверь сыт, доволен, готовится к зиме. Если бы он начал нападать на людей, у них бы не было шанса успеть залезть на дерево. Они увидели тигра, залезли на дерево и снимают. Если бы (хищник) напал, там и руки бы тряслись, и про телефон бы забыли», — отметил Мосальский.

По его словам, этот тигр «неконфликтный». «Когда у нас есть конфликтный тигр, работают все структуры, в том числе Центр «Амурский тигр». Здесь не та ситуация, просто люди встретили тигра — на то он и лес. Я всем рекомендую носить фальшфейер, хлопушки для спокойствия», — добавил глава муниципального округа. По его данным, нападений диких животных на людей в округе в последнее время не зафиксировано.

Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2021 года, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей.

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Комментарии (4)

Abu-Denis
"рекомендую носить фальшфейер, хлопушки для спокойствия"

Ага, наткнешься вместо тигры на дуболомов, и объясняй росгвардейцам и инспекторам, зачем ты носишь с собой эту пиротехнику в лес. Или в браконьерстве обвинят, или в поджоге, или в тренировке бандподполья. Посадить, может, и не посадят, но спокойствия долго не будет.
vic_5e4cd1938d1a8
-
-Видишь тигра?
-Нет
-И я не вижу, но он есть ...

Очень информативное видео, листья получились прекрасно.
Cashmare
сильно похудели во время взлета?
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