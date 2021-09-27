В пояснении к видео в Instagram отмечается, что местные жители отошли от села примерно на километр и встретили тигра. Тот начал рычать. Грибники успели залезть на деревья и просидели там минут 40, пока зверь не ушёл.



«Люди видели тигра в лесу, у нас их часто встречают. Никто не пострадал. Тем более в это время зверь сыт, доволен, готовится к зиме. Если бы он начал нападать на людей, у них бы не было шанса успеть залезть на дерево. Они увидели тигра, залезли на дерево и снимают. Если бы (хищник) напал, там и руки бы тряслись, и про телефон бы забыли», — отметил Мосальский.

