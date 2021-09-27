Медики просят вернуть им «коронавирусную» пенсию, министры отзываются разговорами об этике

О беспокойствах врачей 27 сентября пишет «Коммерсантъ». Медики, которые работают в коронавирусных стационарах, просят продлить постановление о формировании стажа. На протяжении девяти месяцев с начала пандемии день считался за два. Авторы обращения в министерство труда отмечают, что работать им проще не стало — всё те же костюмы, пациентов становится только больше.

Из правительства на вопросы издания не ответили. Собеседник «Коммерсанта» поделился мнением, что продлевать льготный стаж было бы неэтично. Это было оправдано в начале пандемии, когда врачи совмещали медицинскую деятельность с кризис-менеджментом, но было бы уже неэтично сейчас. «Есть реаниматологи в ожоговой реанимации, есть хирурги, которые в приемных покоях больниц принимают бездомных с травмами, есть врачи-онкологи. Как определить, чей труд тяжелее?» — задался вопросом собеседник издания.

В профсоюзе также отметили, что выплаты врачам за работу с ковидом не только сократились, но и вместо стимулирующих стали социальными. Это значит, что прибавка к зарплате не учитывается при расчете отпускных и больничных.