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Медики просят вернуть им «коронавирусную» пенсию, министры отзываются разговорами об этике

Медицинский профсоюз просит вернуть врачам коронавирусные льготы

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Профсоюз медицинских работников «Действие» просит правительство вернуть врачам льготы за работу с зараженными коронавирусом пациентами. Речь идет о сроках выхода на пенсию.

О беспокойствах врачей 27 сентября пишет «Коммерсантъ». Медики, которые работают в коронавирусных стационарах, просят продлить постановление о формировании стажа. На протяжении девяти месяцев с начала пандемии день считался за два. Авторы обращения в министерство труда отмечают, что работать им проще не стало — всё те же костюмы, пациентов становится только больше.

Из правительства на вопросы издания не ответили. Собеседник «Коммерсанта» поделился мнением, что продлевать льготный стаж было бы неэтично. Это было оправдано в начале пандемии, когда врачи совмещали медицинскую деятельность с кризис-менеджментом, но было бы уже неэтично сейчас. «Есть реаниматологи в ожоговой реанимации, есть хирурги, которые в приемных покоях больниц принимают бездомных с травмами, есть врачи-онкологи. Как определить, чей труд тяжелее?» — задался вопросом собеседник издания.

В профсоюзе также отметили, что выплаты врачам за работу с ковидом не только сократились, но и вместо стимулирующих стали социальными. Это значит, что прибавка к зарплате не учитывается при расчете отпускных и больничных.

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Комментарии (5)

VKuser189750944
"Спасибо" айболитам Николаевской больницы .Благодаря их равнодушию моя мама ушла из жизни.Звоня на отделение , как клещами нужно было узнавать о состоянии ее здоровья. "Раз она в обычной палате , значит все нормально"- ответ .t -36,1 , состояние удовлетворительное . А человек вдруг умирает , Бодрый до больницы , не отягощенный серьезными заболеваниями . Видимо , если старше 80 лет - хватит , пожил , все можно списать на ковид и при отр. тесте .
266138780
Любимое государство благодарно только если напугано. Страх исчез - вернулось и старое отношение к людям
Обнуление на удаленке
Хитрые какие! Сначала страшный каранавирус верните, потом льготы вернутся!
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