В России и Петербурге после выходных незначительно упала коронавирусная статистика

Статистика незначительно упала: накануне было 22 498 заболевших. В Петербурге аналогичная ситуация: 1 527 случаев за 24 часа против 2 055 вчера. Отметим, ранее эксперты говорили, что заболеваемость падает после выходных, когда люди меньше обращаются к врачам. При этом в Москве показатели все равно растут: 3 387 случаев за сутки против 3 275 накануне. Это по-прежнему первое место по стране.

Умерли от ковида за 24 часа по стране 779 человек (805 вчера), из них 55 в Петербурге (56 накануне). Лидерство за Москвой с 61 умершим.

