Статистика незначительно упала: накануне было
Умерли от ковида за 24 часа по стране 779 человек (805 вчера), из них 55 в Петербурге (56 накануне). Лидерство за Москвой с 61 умершим.
В России и Петербурге после выходных незначительно упала коронавирусная статистика
В России опять выявили более 22 тысяч случаев коронавируса за сутки
За последние сутки в России выявили
Статистика незначительно упала: накануне было
Умерли от ковида за 24 часа по стране 779 человек (805 вчера), из них 55 в Петербурге (56 накануне). Лидерство за Москвой с 61 умершим.
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