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В России и Петербурге после выходных незначительно упала коронавирусная статистика

В России опять выявили более 22 тысяч случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявили 22 236 новых случаев коронавируса. Об этом 27 сентября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

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Статистика незначительно упала: накануне было 22 498 заболевших. В Петербурге аналогичная ситуация: 1 527 случаев за 24 часа против 2 055 вчера. Отметим, ранее эксперты говорили, что заболеваемость падает после выходных, когда люди меньше обращаются к врачам. При этом в Москве показатели все равно растут: 3 387 случаев за сутки против 3 275 накануне. Это по-прежнему первое место по стране.

Умерли от ковида за 24 часа по стране 779 человек (805 вчера), из них 55 в Петербурге (56 накануне). Лидерство за Москвой с 61 умершим.

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Комментарии (2)

Avs7153
Таки кто упал - статистика, или заболеваемость?
155296642
А я никакого снижения не увидел.
Активных больных неделю назад было 3,415, сегодня их 17,077. Вдумайтесь.
Такой рост - повод для ввода жесткого локдауна.
Но наши власти решили просто не публиковать эти цифры.
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