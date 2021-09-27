Наш ответ «Тик-Току». «Газпром» тестирует платформу коротких роликов для активной молодежи

Холдинг «Газпром-медиа» начал тестировать платформу вертикальных коротких видео Yappy. Как сообщили 27 сентября в пресс-службе организации, основная целевая аудитория — это активная молодежь, увлеченная саморазвитием и карьерой.
Ролики рассчитаны на 60 секунд, а само приложение нацелено на две аудитории: авторов контента и тех, кто хочет «просто смотреть, лайкать и комментировать». Для первых в тестовой версии уже доступен видеоредактор и различные эффекты при монтаже. Каждый месяц закрытую бета-версию тестируют около 300 блогеров, помогая быстро находить и устранять неполадки.
«На сегодня более
В октябре-ноябре пройдет финальное закрытое тестирование платформы. Для зрителей сейчас разрабатывают «рекомендательные сервисы», чтобы лента формировалась в зависимости от их интересов. Разработчики обещают, что после выхода первой версии Yappy будут выпускать обновления, ориентируясь на обратную связь пользователей.