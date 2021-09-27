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Наш ответ «Тик-Току». «Газпром» тестирует платформу коротких роликов для активной молодежи

«Газпром-медиа» запускает платформу коротких вертикальных видео Yappy

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Холдинг «Газпром-медиа» начал тестировать платформу вертикальных коротких видео Yappy. Как сообщили 27 сентября в пресс-службе организации, основная целевая аудитория — это активная молодежь, увлеченная саморазвитием и карьерой.

Ролики рассчитаны на 60 секунд, а само приложение нацелено на две аудитории: авторов контента и тех, кто хочет «просто смотреть, лайкать и комментировать». Для первых в тестовой версии уже доступен видеоредактор и различные эффекты при монтаже. Каждый месяц закрытую бета-версию тестируют около 300 блогеров, помогая быстро находить и устранять неполадки.

«На сегодня более 87 % людей держат свои телефоны вертикально и потребляют контент вертикально. И мы готовы этой аудитории предложить комфортный, современный российский продукт. Основная целевая аудитория — это пользователи в возрасте от 14 до 34 лет, которые ведут активный образ жизни, увлечены саморазвитием и карьерой и для которых важны личное признание и материальный успех», — уточняют в пресс-службе холдинга.

В октябре-ноябре пройдет финальное закрытое тестирование платформы. Для зрителей сейчас разрабатывают «рекомендательные сервисы», чтобы лента формировалась в зависимости от их интересов. Разработчики обещают, что после выхода первой версии Yappy будут выпускать обновления, ориентируясь на обратную связь пользователей.

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Комментарии (6)

Otkating
Этот поезд в огне
И нам не на что больше жать
Этот поезд в огне
И нам некуда больше бежать
Эта земля была нашей
Пока мы не увязли в борьбе
Она умрёт, если будет ничьей
Пора вернуть эту землю себе
А кругом горят факелы
Идёт сбор всех погибших частей
И люди, стрелявшие в наших отцов
Строят планы на наших детей
Нас рожали под звуки маршей
Нас пугали тюрьмой...
asgard
Еще тикток бы придавить
***_555
Газмяс пошёл пропагандонствовать к детям.
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