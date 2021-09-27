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Петербуржец добился компенсации за произвол в очереди на почте

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Куйбышевский районный суд вынес решение по иску жителя города Владимира Федченко к АО «Почта России» о взыскании компенсации морального вреда, полученного во время стояния в очереди. Подробности 27 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В заявлении мужчина указал, что в один из февральских вечеров в отделении на Боровой, 12, его оскорбили, пропустив вне очереди неизвестного ему клиента. Федченко счел, что такой поступок является нарушением его прав как потребителя и влечет ответственность, предусмотренную Законом РФ «О защите прав потребителей». Истец просил суд взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей.

Представитель «Почты России» не явился и никак не обозначил свою позицию по данному вопросу.

Суд же установил, что 16 февраля обслуживание посетителей на Боровой осуществлялось в порядке живой очереди. Перед истцом в очередь влез некий гражданин, которого сотрудница отделения обслужила. Факт нарушения подтверждается жалобами и претензией, составленными Федченко, а также ответами «Почты России», в которых обстоятельства конфликтной ситуации не отрицаются.

Суд взыскал в пользу Федченко с АО «Почта России» компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей и штраф в размере 5 000 рублей.

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Комментарии (2)

Noisymouse
Мужик, чо уж тут...) Может, он так на жизнь зарабатывает? Где в очереди потеснили, где - на ногу наступили...
Alkaline
Я валяюсь.

Как правило, служащим пофиг, кто перед кем влез. Им без разницы, в каком порядке обслуживать - ведь обслужить надо всех, так или иначе. Но мужик молодец.

...порядок есть порядок: "Куда? Сидеть!
Молчать! Не кричать! Не петь!"
Я не знаю, что будет. Я вижу, что есть.
Эти парни запросто могут сесть.
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