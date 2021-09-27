Петербуржец добился компенсации за произвол в очереди на почте

Куйбышевский районный суд вынес решение по иску жителя города Владимира Федченко к АО «Почта России» о взыскании компенсации морального вреда, полученного во время стояния в очереди. Подробности 27 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
В заявлении мужчина указал, что в один из февральских вечеров в отделении на Боровой, 12, его оскорбили, пропустив вне очереди неизвестного ему клиента. Федченко счел, что такой поступок является нарушением его прав как потребителя и влечет ответственность, предусмотренную Законом РФ «О защите прав потребителей». Истец просил суд взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей.
Представитель «Почты России» не явился и никак не обозначил свою позицию по данному вопросу.
Суд же установил, что 16 февраля обслуживание посетителей на Боровой осуществлялось в порядке живой очереди. Перед истцом в очередь влез некий гражданин, которого сотрудница отделения обслужила. Факт нарушения подтверждается жалобами и претензией, составленными Федченко, а также ответами «Почты России», в которых обстоятельства конфликтной ситуации не отрицаются.
Суд взыскал в пользу Федченко с АО «Почта России» компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей и штраф в размере 5 000 рублей.