Петербуржец добился компенсации за произвол в очереди на почте

Куйбышевский районный суд вынес решение по иску жителя города Владимира Федченко к АО «Почта России» о взыскании компенсации морального вреда, полученного во время стояния в очереди. Подробности 27 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



В заявлении мужчина указал, что в один из февральских вечеров в отделении на Боровой, 12, его оскорбили, пропустив вне очереди неизвестного ему клиента. Федченко счел, что такой поступок является нарушением его прав как потребителя и влечет ответственность, предусмотренную Законом РФ «О защите прав потребителей». Истец просил суд взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей.

