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Порядок выплат детских пособий изменили в пользу карты «Мир»

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Еще один тип пособия на ребенка можно получить только наличными или на карту «Мир». Минтруд подготовил изменения, которые вступают в силу с 1 октября.

Как пишет РИА Новости, обзавестись картой «Мир» надо семьям с низким доходом, которые получают выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка. Альтернатива российской платежной системе — наличные или счет, к которому не привязана карта.

На сегодняшний день карта «Мир» нужна, чтобы получить пособие беременным, рано вставшим на учет, пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком, ежемесячную выплату на второго, третьего и следующих детей, ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет, ежемесячное пособие для неполных семей, воспитывающих детей от 8 до 17 лет, пенсию и другие выплаты от ПФР и пособие по безработице.

Получить пособие на детей школьного возраста можно на любую карту.

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