Умер глава Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ, культуролог Кирилл Разлогов ушёл из жизни в возрасте 75 лет.
«Он скончался вчера от сердечной недостаточности», — рассказала 27 сентября РИА Новости дочь кинокритика Анастасия Разлогова.
Разлогов умер 26 сентября в Москве. Дата прощания будет объявлена позже.
Биография
Кирилл Эмильевич Разлогов — киновед, культуролог, критик и телеведущий, журналист, педагог, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств РФ. Он родился 6 мая 1946 года в Москве. С 1999 года был программным директором Московского международного кинофестиваля, с 2015 года — президентом Гильдии киноведов и кинокритиков. Автор и ведущий программы «Культ кино» на телеканале «Культура».