FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +11
73.01р85.68р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Умер глава Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов

1
Печать

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ, культуролог Кирилл Разлогов ушёл из жизни в возрасте 75 лет.

«Он скончался вчера от сердечной недостаточности», — рассказала 27 сентября РИА Новости дочь кинокритика Анастасия Разлогова.

Разлогов умер 26 сентября в Москве. Дата прощания будет объявлена позже.

Биография

Кирилл Эмильевич Разлогов — киновед, культуролог, критик и телеведущий, журналист, педагог, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств РФ. Он родился 6 мая 1946 года в Москве. С 1999 года был программным директором Московского международного кинофестиваля, с 2015 года — президентом Гильдии киноведов и кинокритиков. Автор и ведущий программы «Культ кино» на телеканале «Культура».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Modest_5e4ce41f7533b
В кино, или ходят, или ведают. Природа, в бесконечной мудрости своей, приводит все в соответствие.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний