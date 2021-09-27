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На юго-западе Петербурга автомобилисты устроили перестрелку. Самый активный уехал на внедорожнике мамы

Водители устроили стрельбу рядом с Волхонским шоссе

Уголовного дела дожидаются водители, устроившие темпераментный разбор ПДД в Красносельском районе Петербурга. Обменялись выстрелами и заявлениями в полицию.

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Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 сентября, накануне немногим позже половины десятого часа утра номер экстренной службы набрал 44-летний петербуржец, заявивший, что только что угодил под обстрел у дома № 7 по улице Калинина.

Он профессиональный водитель и в рабочее время управляет пассажирским автобусом. Воскресным утром мужчина ехал на своём Peugeot 308, противник был на чёрном Volkswagen Touareg, вооружён.

По словам заявителя, в разгар дорожного конфликта на «тёмной» стороне мелькнуло нечто, похожее на ружьё для пейнтбола. Оппонент выстрелил восемь раз и скрылся, владелец компактного «француза» остался оттирать жёлтую краску с левого стекла.

Через три часа подходящий под описание Volkswagen остановили буквально в минуте езды от места происшествия — на Волхонском шоссе, 37. Машина зарегистрирована на 48-летнюю петербурженку, за рулём сидел её сын — 20-летний четверокурсник экономического вуза. В салоне нашлись маркер Tippmann, газовый баллон и шары для пейнтбола. Парень заявил, что не склонен к беспричинной агрессии, и указал на разбитое лобовое стекло, в которое выстрелил незнакомец там же, на улице Калинина.

В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что водитель Peugeot владеет травматическим пистолетом и разрешением на его использование.

Автомобилистов опросили и отпустили под обязательство о явке, в перспективе возможно возбуждение уголовного дела.

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Комментарии (7)

SanNik
Просто интересно - а товарища, который уехал с места происшествия прав лишать собираются?
А самое интересное - чего они не поделили, если из повреждений только следы от стрельбы, а машины целы - то есть случай не страховой?
Но если логически мыслить, то скорее всего молодой парень на мамкиной машине с оружием и отсутствием мозгов решил проявить свою "крутость" на дороге. А как появилось оружие с другой стороны - обосрался и сбежал, испугавшись за свою шкуру и забыв про "крутость". Шкура дороже портов.
Добро пожаловать во взрослую жизнь. Надеюсь без водительских прав. Да и в изолятор суток на 10 бы отправить - подумать о своем поведении и дальнейшем жизненном пути.
Но уголовка для такого пустяка - рановато.
мухомор
а вот были бы короткостволы. у обоих.
вот было бы веселье!
А13579
Как в старом стихотворении: Рано-рано два барана...
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