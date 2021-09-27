На юго-западе Петербурга автомобилисты устроили перестрелку. Самый активный уехал на внедорожнике мамы

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 сентября, накануне немногим позже половины десятого часа утра номер экстренной службы набрал 44-летний петербуржец, заявивший, что только что угодил под обстрел у дома
Он профессиональный водитель и в рабочее время управляет пассажирским автобусом. Воскресным утром мужчина ехал на своём Peugeot 308, противник был на чёрном Volkswagen Touareg, вооружён.
По словам заявителя, в разгар дорожного конфликта на «тёмной» стороне мелькнуло нечто, похожее на ружьё для пейнтбола. Оппонент выстрелил восемь раз и скрылся, владелец компактного «француза» остался оттирать жёлтую краску с левого стекла.
Через три часа подходящий под описание Volkswagen остановили буквально в минуте езды от места происшествия — на Волхонском шоссе, 37. Машина зарегистрирована на 48-летнюю петербурженку, за рулём сидел её сын — 20-летний четверокурсник экономического вуза. В салоне нашлись маркер Tippmann, газовый баллон и шары для пейнтбола. Парень заявил, что не склонен к беспричинной агрессии, и указал на разбитое лобовое стекло, в которое выстрелил незнакомец там же, на улице Калинина.
В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что водитель Peugeot владеет травматическим пистолетом и разрешением на его использование.
Автомобилистов опросили и отпустили под обязательство о явке, в перспективе возможно возбуждение уголовного дела.