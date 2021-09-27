Пожилая россиянка погибла в больнице из-за короткого замыкания зарядки для телефона

Серьёзный пожар тушили минувшей ночью в городе Лиски Воронежской области.
Как сообщает областное ГУ МЧС, 27 сентября в 2:29 поступил вызов в районную больницу. Там в палате на втором этаже огонь охватил 15 квадратных метров: кровать и стену. Шесть пожарных расчётов ликвидировали возгорание за полчаса.
Губернатор области Александр Гусев в своём телеграм-канале уточняет, что при пожаре погибла женщина 1939 года рождения (ей 81 или 82 года). По предварительной версии, причиной стало короткое замыкание зарядного устройства для телефона.
«Сейчас же поручу принять исчерпывающие меры безопасности на всех медицинских объектах региона: мы оперативно проверим состояние электрики, систем оповещения и пожаротушения, качество работ всех подрядчиков, которые в недавнее время вели работы в медучреждениях. На это будут брошены максимальные силы и средства», — обещает губернатор.