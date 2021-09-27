Пожилая россиянка погибла в больнице из-за короткого замыкания зарядки для телефона

Серьёзный пожар тушили минувшей ночью в городе Лиски Воронежской области.



Как сообщает областное ГУ МЧС, 27 сентября в 2:29 поступил вызов в районную больницу. Там в палате на втором этаже огонь охватил 15 квадратных метров: кровать и стену. Шесть пожарных расчётов ликвидировали возгорание за полчаса.



Губернатор области Александр Гусев в своём телеграм-канале уточняет, что при пожаре погибла женщина 1939 года рождения (ей 81 или 82 года). По предварительной версии, причиной стало короткое замыкание зарядного устройства для телефона.

