Глава Pfizer: К допандемийной жизни мы сможем вернуться за год

Гендиректор американской компании — производителя вакцин Pfizer Альберт Бурла считает, что возвращение к нормальной жизни после пандемии коронавируса возможно в течение года. И только с прививками.
«Я считаю, что мы сможем вернуться к нормальной жизни. Я не думаю, что это означает, что будут появляться новые штаммы [коронавируса]. И я не думаю, что мы сможем жить нормальной жизнью без вакцинации», — цитирует 27 сентября ТАСС воскресное выступление Бурлы на телеканале ABC.
«В нашем распоряжении появятся препараты [от коронавируса], которые будут действовать по меньшей мере год. Я считаю, что наиболее вероятный сценарий — это ежегодная вакцинация [населения]», — отметил гендиректор Pfizer.
Он добавил, что компания исследовала свою вакцину на детях 5–11 лет, эффективность и надежность препарата доказаны. В ближайшее время результаты планируется направить в Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.