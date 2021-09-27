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Глава Pfizer: К допандемийной жизни мы сможем вернуться за год

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Гендиректор американской компании — производителя вакцин Pfizer Альберт Бурла считает, что возвращение к нормальной жизни после пандемии коронавируса возможно в течение года. И только с прививками.

«Я считаю, что мы сможем вернуться к нормальной жизни. Я не думаю, что это означает, что будут появляться новые штаммы [коронавируса]. И я не думаю, что мы сможем жить нормальной жизнью без вакцинации», — цитирует 27 сентября ТАСС воскресное выступление Бурлы на телеканале ABC.

«В нашем распоряжении появятся препараты [от коронавируса], которые будут действовать по меньшей мере год. Я считаю, что наиболее вероятный сценарий — это ежегодная вакцинация [населения]», — отметил гендиректор Pfizer.

Он добавил, что компания исследовала свою вакцину на детях 5–11 лет, эффективность и надежность препарата доказаны. В ближайшее время результаты планируется направить в Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

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Комментарии (7)

Dazdraperma
Удивительно. Кто бы мог подумать о таком сценарии еще полтора года назад? только сторонники теории заговора. Но кто ж их, глупых, слушать будет?
olla
зато честно : отстегивайте нам бабло, вкалывайте в свои организмы нашу жижу и мы разрешим вам есть в ресторанах и летать в отпуск, если выживете ))
guess
Сам то он не вакцинирован))
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