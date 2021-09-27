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Погода в Петербурге ушла на осенний покой. Штормов и ливней пока не ждём

В Петербурге 12–14 градусов, преимущественно без осадков

Вполне типичное 27 сентября обещают синоптики Северной столице. Воздух довольно тёплый для конца сентября, к тому же практически без дождей.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Прогноз ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на понедельник таков: преимущественно без осадков, ветер от слабого до умеренного. Воздух с ночных 5–7 градусов днём прогреется до 12–14. Атмосферное давление будет повышаться.

Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от 3 до 14 градусов в течение суток. Самое холодное 27 сентября выдалось в 1964 году, когда днём ударил морозец в минус 2, а самое тёплое — в 2005-м, плюс 20. Сегодня — обычная температура и ночью, и днём, отмечает «Яндекс».

В ближайшие пару дней может быть на 1–2 градуса прохладнее и по-прежнему сухо.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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