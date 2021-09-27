Прогноз ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на понедельник таков: преимущественно без осадков, ветер от слабого до умеренного. Воздух с ночных 5–7 градусов днём прогреется до 12–14. Атмосферное давление будет повышаться.



Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от 3 до 14 градусов в течение суток. Самое холодное 27 сентября выдалось в 1964 году, когда днём ударил морозец в минус 2, а самое тёплое — в 2005-м, плюс 20. Сегодня — обычная температура и ночью, и днём, отмечает «Яндекс».

