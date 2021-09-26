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На «Скандинавии» под Петербургом сошлись в лобовом фура и «Киа»

Лобовое ДТП с фурой произошло на «Скандинавии»

Авария с участием большегруза произошла на трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти 26 сентября. О ДТП рассказали очевидцы в социальных сетях.

На участке между развязками на Кирилловское и Пушное столкнулись фура и «Киа Рио». От удара у легковушки раскурочило переднюю часть. «Судя по повреждениям, столкновение было лобовым и очень сильным», — пишут очевидцы.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram

По словам водителей, мужчина в «Киа» ехал один и по неизвестной причине выехал на встречку.

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Комментарии (3)

Dim22
Почему Этих горе операторов не штрафуют?
mavar
Скандинавия в нынешние времена, от Огоньков до Выборга - это жесть. Хоть бы где-то, через каждые 10 км, расширения бы сделали.
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