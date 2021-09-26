Авария с участием большегруза произошла на трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти 26 сентября. О ДТП рассказали очевидцы в социальных сетях.
На участке между развязками на Кирилловское и Пушное столкнулись фура и «Киа Рио». От удара у легковушки раскурочило переднюю часть. «Судя по повреждениям, столкновение было лобовым и очень сильным», — пишут очевидцы.
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По словам водителей, мужчина в «Киа» ехал один и по неизвестной причине выехал на встречку.