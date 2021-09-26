«Скоро его время придёт». Петербургского судью Безбородова раскритиковали за работу на матче «Краснодар» — «Сочи»

Футбольный судья из Петербурга Владислав Безбородов подвергся резкой критике со стороны генерального директора ФК «Краснодар» Владимира Хашига после матча его команды с ФК «Сочи» в рамках 9-го тура чемпионата страны по футболу. Игра состоялась в воскресенье, 26 сентября. Безбородов работал на ней видеоарбитром ВАР.



«На ВАР сидел Владислав Безбородов. Скажу так: скоро его время придёт. Он давил авторитетом на молодого арбитра (Игоря Панина — Прим. ред), который не знал, что делать. Такие судьи не должны быть на матче, работать в премьер-лиге. Все спорные моменты трактовались в пользу «Сочи», — эмоционально заявил Хашиг в эфире «Матч Премьер».

