«Скоро его время придёт». Петербургского судью Безбородова раскритиковали за работу на матче «Краснодар» — «Сочи»

Футбольный судья из Петербурга Владислав Безбородов подвергся резкой критике со стороны генерального директора ФК «Краснодар» Владимира Хашига после матча его команды с ФК «Сочи» в рамках 9-го тура чемпионата страны по футболу. Игра состоялась в воскресенье, 26 сентября. Безбородов работал на ней видеоарбитром ВАР.
«На ВАР сидел Владислав Безбородов. Скажу так: скоро его время придёт. Он давил авторитетом на молодого арбитра (Игоря Панина — Прим. ред), который не знал, что делать. Такие судьи не должны быть на матче, работать в премьер-лиге. Все спорные моменты трактовались в пользу «Сочи», — эмоционально заявил Хашиг в эфире «Матч Премьер».
Также топ-менеджера «Краснодара» разозлил тот факт, что и судья, и контролирующий его работу инспектор представляют один город. «Почему на ВАР находится господин Безбородов из Санкт-Петербурга? Почему приезжает контролировать господин Фурса (тоже проживает в городе на Неве — Прим. ред.), глава департамента инспектирования? Судья, который работал, был под таким давлением. Такое давление переходит все границы».
Отметим, что петербургский рефери не помешал «Краснодару» одержать победу над «Сочи» со счётом 3:0.
«Зенит» в том же 9-м туре РПЛ победил самарские «Крылья Советов» — 2:1.