Как говорится в эпидемиологической справке от 26 сентября, за минувшие сутки в стационары были доставлены 355 пациентов. А выписано — 244. На 5 863 койках лежат 4 764 пациента. Из них в реанимации 410, а на ИВЛ — 195.
Вакцинация рекордов не показывает. Первично за минувшие сутки привили 3 177 человек. Закончили цикл (включая один укол «Спутником Лайт») — 7 979. Всего с начала прививочной кампании полностью вакцинировали 1,64 млн жителей Петербурга.
В Петербурге увезли в больницы 355 человек с коронавирусом и пневмониями
Госпитализация в Петербурге с коронавирусом и пневмониями остается на высоком уровне, следует из статистики Смольного.
Как говорится в эпидемиологической справке от 26 сентября, за минувшие сутки в стационары были доставлены 355 пациентов. А выписано — 244. На 5 863 койках лежат 4 764 пациента. Из них в реанимации 410, а на ИВЛ — 195.