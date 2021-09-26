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В Петербурге увезли в больницы 355 человек с коронавирусом и пневмониями

Госпитализация в Петербурге с коронавирусом и пневмониями остается на высоком уровне, следует из статистики Смольного.

Как говорится в эпидемиологической справке от 26 сентября, за минувшие сутки в стационары были доставлены 355 пациентов. А выписано — 244. На 5 863 койках лежат 4 764 пациента. Из них в реанимации 410, а на ИВЛ — 195.

Вакцинация рекордов не показывает. Первично за минувшие сутки привили 3 177 человек. Закончили цикл (включая один укол «Спутником Лайт») — 7 979. Всего с начала прививочной кампании полностью вакцинировали 1,64 млн жителей Петербурга.

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Комментарии (7)

А2020
355 человек поликлиники пролечили арбидолом и они попали в больницы, теперь 3.5 % из них умрут. Ещё 10 человек станут жертвами Арбидола.
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Помнится мне попы на вертолете над городом летали с иконами, молитвами и прочими атрибутами. Не видно положительных результатов что то. Не следует ли городу обратиться к РПЦ с иском о некачественном оказании услуг и взыскать потраченные деньги, пени, моральный ущерб и штраф?
264527831
Эти цифры необходимо публиковать в сравнении с другими болезнями, тогда можно будет делать правильные выводы.
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