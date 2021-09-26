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Ковид забрал еще 56 жизней в Петербурге

Сколько умерло от коронавируса в Петербурге 26 сентября 2021 г.

Число официальных смертей от коронавируса в Петербурге в последние дни остается выше полусотни человек в день.

Оперативный штаб 26 сентября сообщил о регистрации в Петербурге еще 56 смертей от COVID-19. Больше было только 24 сентября, когда в статистику включили 59 умерших.

Всего за сутки по России зафиксировано 805 летальных исходов. За весь период в стране от коронавируса скончалось 203 900 человек. Из них в Петербурге — 21 625.

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Комментарии (11)

Pilat
Это те, кто ждал пфайзер.
Ждите дальше.
Рынок труда, благодаря таким ждунам очень становится привлекательным
А2020
Мадам Арбидол забрала ещё 56 жизней.
fedorsmolov
О платные истерички в комменты подъехали;)
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