Оперативный штаб 26 сентября сообщил о регистрации в Петербурге еще 56 смертей от COVID-19. Больше было только 24 сентября, когда в статистику включили 59 умерших.
Всего за сутки по России зафиксировано 805 летальных исходов. За весь период в стране от коронавируса скончалось 203 900 человек. Из них в Петербурге — 21 625.
Ковид забрал еще 56 жизней в Петербурге
Сколько умерло от коронавируса в Петербурге 26 сентября 2021 г.
Число официальных смертей от коронавируса в Петербурге в последние дни остается выше полусотни человек в день.
Оперативный штаб 26 сентября сообщил о регистрации в Петербурге еще 56 смертей от COVID-19. Больше было только 24 сентября, когда в статистику включили 59 умерших.