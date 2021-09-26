В Петербурге — 2055 заболевших за сутки. Больше, чем на пике третьей волны

На пике третьей волны по-другому велась статистика заболевших. Обычно везде соотношение между заболевшими и госпитализированными примерно одинаковое. Летом нам показывали 900 госпитализированных на 1000 заболевших. Потом заболевших стали рисовать стабильно по 2000, скорее всего, чтобы скрыть результаты форума и парусов. Сейчас госпитализируют по 350 человек в день, что говорит о том, что заболевают пока в 3 раза меньше, чем летом. Или, другими словами, летом при таком же подходе к регистрации, как сейчас, должны были бы показывать по 6 тыс. заболевших в день на пике.