Всего за последние сутки, как сообщили 26 сентября в оперштабе, в России выявлено 22 498 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,8% не имели клинических проявлений болезни.
Больше, чем в Петербурге новых случаев только в Москве — 3275. На третьем месте Московская область — 1215.
В Петербурге — 2055 заболевших за сутки. Больше, чем на пике третьей волны
Коронавирусная статистика оперштаба показала в Петербурге новый рекорд — 2055 заболевших за минувшие сутки. 12 июля, на пике третьей волны, в городе максимально фиксировали 2029 случаев, и так высоко планка больше не поднималась.
Всего за последние сутки, как сообщили 26 сентября в оперштабе, в России выявлено 22 498 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,8% не имели клинических проявлений болезни.