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В Петербурге — 2055 заболевших за сутки. Больше, чем на пике третьей волны

Коронавирусная статистика оперштаба показала в Петербурге новый рекорд — 2055 заболевших за минувшие сутки. 12 июля, на пике третьей волны, в городе максимально фиксировали 2029 случаев, и так высоко планка больше не поднималась.

Всего за последние сутки, как сообщили 26 сентября в оперштабе, в России выявлено 22 498 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,8% не имели клинических проявлений болезни.

Больше, чем в Петербурге новых случаев только в Москве — 3275. На третьем месте Московская область — 1215.

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Комментарии (13)

А2020
2000 человек пропьют арбидол и пополнят карманы мадам Голиковой. 60 человек из них умрет от неправильного лечения. Где Прокуратура , почему не запрещает применять арбидол?
fedorsmolov
В октябре у жены юбилей. Лишь бы рестики не закрыли, чтобы нормально отметить. А потом хоть трава не расти
Guest1234
На пике третьей волны по-другому велась статистика заболевших. Обычно везде соотношение между заболевшими и госпитализированными примерно одинаковое. Летом нам показывали 900 госпитализированных на 1000 заболевших. Потом заболевших стали рисовать стабильно по 2000, скорее всего, чтобы скрыть результаты форума и парусов. Сейчас госпитализируют по 350 человек в день, что говорит о том, что заболевают пока в 3 раза меньше, чем летом. Или, другими словами, летом при таком же подходе к регистрации, как сейчас, должны были бы показывать по 6 тыс. заболевших в день на пике.
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