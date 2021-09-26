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Велосипедисты захватили центр Петербурга. Для автомобилистов дороги пока закрыты

Велогонка La Strada стартовала в Петербурге 26 сентября. Велосипедисты вытеснили автомобилистов из центра города.

Организатором мероприятия выступает проект «Лига героев», которым руководит дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу. Первые заезды начались в семь утра.

«Фонтанка» напоминает, где сегодня перекрыто движение для автомобилей:

Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»
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с 7:00 до 13:00 — по Южной дороге, Большому Петровскому мосту, улице Савиной, Петровской площади, Петровскому проспекту от Ремесленной улицы до моста Красного Курсанта, съездам с моста Бетанкура на Петровский проспект, мосту Красного Курсанта, Ждановской набережной в направлении от моста Красного Курсанта к Большому проспекту П.С., Ждановской улице от Офицерского переулка до Гимназического переулка, Тучкову мосту, Большому проспекту П.С. от Тучкова моста до проспекта Добролюбова, проспекту Добролюбова в направлении от Большого проспекта П.С. к Зоологическому переулку, площади Академика Лихачева, Мытнинской набережной от проспекта Добролюбова до Биржевого моста, Биржевому мосту, набережной Макарова от Тифлисской улицы до Биржевого моста, Биржевой площади, Университетской набережной, Кадетской и 1-й линиям В.О., Большому проспекту В.О. от Кадетской и 1-й линий В.О. до 6–7-й линий В.О., 2–3-й линиям В.О. от Университетской набережной до Большого проспекта В.О., 4–5-й линиям В.О. от Университетской набережной до Большого проспекта В.О., Дворцовому мосту, Дворцовому проезду, Адмиралтейской и Дворцовой набережным, Эрмитажному мосту, площади Суворова, Троицкому, Прачечному и Верхнему Лебяжьему мостам, набережной Кутузова, Воскресенской и Смольной набережным, улице Смольного, площади Растрелли, Лафонской улице (с сохранением троллейбусного движения), площади Пролетарской Диктатуры (с сохранением троллейбусного движения), Смольному проспекту, Синопской набережной от проспекта Бакунина до Смольной набережной, съездам с Большеохтинского моста на Смольную набережную и с Литейного моста на набережную Кутузова, Невскому проспекту в направлении от Малой Морской улицы к Дворцовому проезду, Мраморному переулку;

с 7:00 до 15:00 — по набережной Фонтанки от набережной Кутузова до улицы Чайковского, Гагаринской улице от набережной Кутузова до Шпалерной улицы, Академическому переулку, Менделеевской линии, Биржевому проезду, Мошкову, Кричевскому и Водопроводному переулкам, Южной дороге, Северной дороге от набережной Гребного канала до дома 12 по Северной дороге;

с 6:00 до 23:59 — по проездам вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади, Дворцовой площади, Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.
Проезжую часть сузят справа:

до 24:00 26 сентября — на Дворцовой набережной в направлении от Эрмитажного моста к Дворцовому мосту, напротив дома 34;

26 сентября с 7:00 до 13:00 — на Петровском проспекте в направлении от Ремесленной улицы к Петровской площади.

Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»

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Комментарии (2)

RemyMartin
Интересно, откуда на нашу голову этот перекрывальщик свалился?
hal9000
Сейчас на велике холодно кататься...Дану нафиг..это надо летом проводить..я свой велик уже давно законсервировал на зиму..
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