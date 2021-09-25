FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +12
73.01р85.68р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

СКА лишь в овертайме победил минское «Динамо»

Победой для хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо». Встреча проходила 25 сентября в столице Белоруссии.

Основное время игры завершилось вничью. Сначала забил форвард СКА Марат Хуснутдинов на 23-й минуте, а на 28-й сравнял Роман Горбунов. В овертайме победу армейцам с Невы принес точный бросок Антона Бурдасова на 65-й минуте.

Напомним, что по ходу встречи 20-минутный штраф за удар судьи в лицо получил форвард команды из Санкт-Петербурга Евгений Тимкин.

На счету СКА теперь 7 побед в 10 матчах чемпионата КХЛ. С 14 очками петербуржцы занимают третье место в Западной конференции. Следующий матч СКА проведет 27 сентября в Подмосковье против местного «Витязя».

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний