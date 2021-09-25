СКА лишь в овертайме победил минское «Динамо»

Победой для хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо». Встреча проходила 25 сентября в столице Белоруссии.
Основное время игры завершилось вничью. Сначала забил форвард СКА Марат Хуснутдинов на 23-й минуте, а на 28-й сравнял Роман Горбунов. В овертайме победу армейцам с Невы принес точный бросок Антона Бурдасова на 65-й минуте.
Победный гол Бурдасова увидеть не хотите ли?— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) September 25, 2021
Вот он!#ДМНСКА pic.twitter.com/jeNmHYHozM
Напомним, что по ходу встречи 20-минутный штраф за удар судьи в лицо получил форвард команды из Санкт-Петербурга Евгений Тимкин.
На счету СКА теперь 7 побед в 10 матчах чемпионата КХЛ. С 14 очками петербуржцы занимают третье место в Западной конференции. Следующий матч СКА проведет 27 сентября в Подмосковье против местного «Витязя».