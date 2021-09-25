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Лавров: Вопрос о международном признании талибов* никем не ставится

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал проблему международного признания власти «Талибана»* (признан террористическим и запрещен на территории РФ) в Афганистане.

«Вопрос о международном признании талибов, он на данном этапе никем не ставится», — сказал министр 25 сентября на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН.

Лавров добавил, что талибы пока не обращались к Москве за агреманом [согласием] для нового посла Афганистана в РФ. Он отметил, что в случае такого обращения Россия будет руководствоваться принципом международного признания движения.

* Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено на территории РФ.

Боевики движения «Талибан» 15 августа без боя вошли в Кабул и установили контроль над городом и всей страной. Президент Ашраф Гани в тот же день покинул Афганистан.

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Комментарии (3)

Аппаратчик мокрой классификации
Но "попытки дискриминации"(с) есть? :))
piterez
Скоро встанет вопрос об отзыве признания России как государства, тогда нам обеспечено взаимопонимание с Афганистаном, Северной Кореей и Сирией...
Xodok1
Да, но своего посла Россия не отозвала, зачем? адекватные эти самые запрещённые в России мужуки. Да наркоту можно гнать с признанием или без признания... Бабло надо делать..
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