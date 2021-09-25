Лавров: Вопрос о международном признании талибов* никем не ставится

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал проблему международного признания власти «Талибана»* (признан террористическим и запрещен на территории РФ) в Афганистане.

«Вопрос о международном признании талибов, он на данном этапе никем не ставится», — сказал министр 25 сентября на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН.



Лавров добавил, что талибы пока не обращались к Москве за агреманом [согласием] для нового посла Афганистана в РФ. Он отметил, что в случае такого обращения Россия будет руководствоваться принципом международного признания движения.

