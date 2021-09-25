Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч девятого тура чемпионата РПЛ против «Крыльев Советов» из Самары. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 25 сентября.
Гости забили первыми: на 14-й минуте отличился Антон Зиньковский. На 35-й петербуржцы сравняли счет благодаря точному удару Артема Дзюбы, а Алексей Сутормин на 79-й вывел сине-бело-голубых вперёд, идеально исполнив пенальти. Итог — 2:1 в пользу команды Сергея Семака.
«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате страны с 23 очками. Ближайший преследователь, московский «Локомотив», отстаёт на шесть баллов.
Следующий матч петербургский клуб проведёт 29 сентября в рамках Лиги чемпионов против «Мальмё».