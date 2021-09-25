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Путин предложил на пост спикера Госдумы Вячеслава Володина

Президент России Владимир Путин предложил на пост председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Об этом глава государства сообщил 25 сентября на встрече с руководством партий, прошедших в нижнюю палату парламента.

«Вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Государственную думу следующую, восьмого созыва», — сказал он.

Володин занимал пост спикера Госдумы VII созыва. До этого он был первым замглавы администрации президента РФ.

Ранее Путин заявил, что сентябрьские выборы в Государственную думу прошли «открыто и в строгом соответствии с законом».

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Комментарии (6)

Skazochny
понимаете, он реально преобразовывает как и обещал, сейчас будет рывок.
Piter Russo
Ах какая неожиданность))
Brevnault
Всё верно: нет Володина - нет госдумы!
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