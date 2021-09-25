Путин предложил на пост спикера Госдумы Вячеслава Володина

Президент России Владимир Путин предложил на пост председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Об этом глава государства сообщил 25 сентября на встрече с руководством партий, прошедших в нижнюю палату парламента.



«Вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Государственную думу следующую, восьмого созыва», — сказал он.



Володин занимал пост спикера Госдумы VII созыва. До этого он был первым замглавы администрации президента РФ.

