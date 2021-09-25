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«Можно обеспечить». Путин выступил за госзаказ в СМИ вместо «ковыряния в грязном белье элит»

Путин: Российские СМИ нужно обеспечить госзаказом

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличивать государственные заказы в СМИ. Об этом он заявил в субботу, 25 сентября, на встрече с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму VIII созыва.

«Нужно больше информации о реальной жизни страны, не какие-то там ковыряния в грязном белье каких-то там элит, а именно больше информации о реальной жизни страны, о тех людях, которые создают ее будущее, добиваются выдающихся результатов», — сказал он.

Путин добавил, что российские средства информации «нужно и можно обеспечить» госзаказом.

ЦИК России утвердил итоги выборов в Госдуму и признал их «состоявшимися и действительными».

Согласно итогам голосования, «Единая Россия» получила в Госдуме восьмого созыва 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.

Помимо этого в Государственную думу прошли по одному представителю от «Родины» (Алексей Журавлев), Партии Роста (Оксана Дмитриева), «Гражданской платформы» (Рифат Шайхутдинов) и пять самовыдвиженцев: Владислав Резник, Леонид Бабашов, Олег Леонов, Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман.

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Комментарии (11)

Skazochny
Оруэлл отдыхает
AndrewBarsik
Интересно - кого имел в виду Президент, употребив слово "элиты". Не ту ли кучку ворья, которая трётся вокруг него, растаскивая остатки национального достояния и обрекая народ России на вымирание?
Igor_VS
Задел его все-таки блогер.
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