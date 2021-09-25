«Можно обеспечить». Путин выступил за госзаказ в СМИ вместо «ковыряния в грязном белье элит»

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличивать государственные заказы в СМИ. Об этом он заявил в субботу, 25 сентября, на встрече с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму VIII созыва.



«Нужно больше информации о реальной жизни страны, не какие-то там ковыряния в грязном белье каких-то там элит, а именно больше информации о реальной жизни страны, о тех людях, которые создают ее будущее, добиваются выдающихся результатов», — сказал он.



Путин добавил, что российские средства информации «нужно и можно обеспечить» госзаказом.

