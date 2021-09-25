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В РПЦ заявили, что кампания по продвижению вакцинации от COVID-19 в России провалилась

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что кампания по продвижению вакцинации от коронавируса в России провалилась. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24» 25 сентября.

По мнению председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата, население не удалось убедить в необходимости прививки. Он подчеркнул, что до сих пор вакцинировано меньше трети жителей России.

«Мы не смогли убедить очень многих людей в том, что вакцинация нужна, может быть, не столько им самим, сколько она важна для спасения жизни близких, для спасения жизней окружающих их людей», — сказал митрополит.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России первым компонентом привились уже 47 млн человек.

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Комментарии (8)

Павел Михайлов
Сначала, вопреки указам власти, проводить во время эпидемии сборища на Крещение, Крестные ходы, Пасху . Поить толпу из многоразовой ложки когорчиком. А потом ещё иметь совесть такое заявлять. Хотя где они, а где совесть...
Avs7153
Паки... паки... иже херувимы! (С)
kolpankolpan
Пока ждете альтернативу уедете в ящик.Я знаю таких с подходящим возрастом.Быкуют по страшному. Из знакомых двое умерли.Из привитых никто.Ждем дальше.Быки на виду как в "стакане" ,ждем сколько продержатся.
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