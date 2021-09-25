В РПЦ заявили, что кампания по продвижению вакцинации от COVID-19 в России провалилась

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что кампания по продвижению вакцинации от коронавируса в России провалилась. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24» 25 сентября.



По мнению председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата, население не удалось убедить в необходимости прививки. Он подчеркнул, что до сих пор вакцинировано меньше трети жителей России.



«Мы не смогли убедить очень многих людей в том, что вакцинация нужна, может быть, не столько им самим, сколько она важна для спасения жизни близких, для спасения жизней окружающих их людей», — сказал митрополит.

