В Карачаево-Черкесии спасли туриста из Петербурга, который пропал при восхождении на хребет Абишира-Ахуба в Архызе. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба МЧС России.



82-летний мужчина вышел на туристический маршрут 16 сентября. Спустя неделю он должен был выйти на связь с родными, но так этого и не сделал, пишет ТАСС. Турист не был зарегистрирован в территориальном подразделении МЧС России.



На поиски мужчины отправились две группы спасателей. Операцию усложняли сильный ветер и снег. Пострадавшего нашли на перевале Федосеева, его напоили чаем и эвакуировали в поселок Архыз. Сейчас петербуржец находится под присмотром медиков.

