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Спасатели помогли 82-летнему туристу из Петербурга, попавшему в беду при восхождении на хребет в Архызе

В Карачаево-Черкесии спасли туриста из Петербурга, который пропал при восхождении на хребет Абишира-Ахуба в Архызе. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба МЧС России.

82-летний мужчина вышел на туристический маршрут 16 сентября. Спустя неделю он должен был выйти на связь с родными, но так этого и не сделал, пишет ТАСС. Турист не был зарегистрирован в территориальном подразделении МЧС России.

На поиски мужчины отправились две группы спасателей. Операцию усложняли сильный ветер и снег. Пострадавшего нашли на перевале Федосеева, его напоили чаем и эвакуировали в поселок Архыз. Сейчас петербуржец находится под присмотром медиков.

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Комментарии (14)

261847251
С завистью:
Шоб я в 82 года мог в горах пропадать!
260965961
Я как-то раз в сентябре встретила в районе Морьи женщину, тащившую на своих плечах огромный мешок клюквы с болота. Она сказала, что ей 86 лет!
blackcatwhitecat
Респект дядьке - в 82 года один в горы! И не замерз, не поломался, дождался спасателей, ушел на своих ногах.
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