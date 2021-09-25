В кино покажут скандальную ленту — победительницу Канн

Многие наверняка видели беглую новость о том, что на обросшем культами и легендами фестивале победил — о ужас! — фильм про девушку, которая занимается сексом с машинами. С таким же успехом можно назвать «Анну Каренину» расписанием электричек. Такое вот проявление сексуальной жизни главной героини — только одна из множества ее характеристик. На самом деле «Титан» — это такой триеровский «Джек», только показанный с точки зрения женщины. Главная героиня ленты в детстве серьезно пострадала в автокатастрофе, в голову ей вставили титановую пластину, и эта травма навсегда изменила жизнь девушки. Днем она работает танцовщицей на шоу для поклонников красивых автомобилей, а с приходом ночи превращается в самого настоящего маньяка. Так продолжается ровно до тех пор, пока однажды девушка не обнаруживает, что беременна. И вот тут как раз начинается самое интересное — то, ради чего фильм и стоит на самом деле смотреть: запутаннейший, хитро скроенный сюжет с множеством перипетий и подводных течений встречается с совершенно безбашенным визуальным решением, придуманным создательницей ленты, Жюли Дюкурно. В общем, смотреть ленту стоит не ради странностей, а ради драйва и энергии.

