Ученые расскажут про доставку — лекарств, космонавтов и грузов

По традиции научно-популярного ток-шоу «Разберём на атомы», которое проводит Информационный центр по атомной энергии, несколько ученых раскрывают обычную тему с необычных сторон — на этот раз разбираются с доставкой. Что такое радиофармпрепарат и как его доставить прицельно к больному органу и не повредить здоровым тканям? Научный сотрудник Радиевого института имени В. Г. Хлопина Маргарита Тюпина объяснит, как работает ядерная медицина и действительно ли берется за те случаи, в которых может оказаться бессильна «обычная» медицина. Сколько груза с Земли можно вывести на космическую орбиту за месяц и как этот груз должен быть «упакован», а также что нужно возвращать с МКС на Землю — об этом расскажет научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов. Справляются ли роботы доставки, которые стали работать в областном густонаселенном городе Мурино, и как именно они работают, а также когда беспилотные такси станут обычным делом, поведает основатель сайта и телеграм-канала bespilot.com Аркадий Софрыгин.

